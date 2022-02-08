РИАМО - 8 фев. По мнению российских врачей, жизнь в небоскребах опасна для здоровья сердца, потому что долгое пребывание на высоте неблагоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, пишет во вторник газета «Известия».

Также жизнь на большой высоте может спровоцировать психические расстройства.

Заместитель главврача по педиатрии филиала сети медицинских центров «Поликлиника.ру» Инесса Мисюра считает, что с психологической точки зрения комфортной является высота не более 7 этажей.

Если жить выше, то жилец подсознательно ощущает свое положение как неестественное. Постоянное проживание на более высоких этажах может вызвать клаустрофобию или агорафобию.

«Однако, согласно исследованиям ученых из Бернского университета (Швейцария), жители первых этажей на 40% чаще умирают от респираторных заболеваний, чем те, кто обитает на 8-м этаже и выше. Также проживающие на первых этажах на 35% чаще подвержены сердечной недостаточности, приводящей к смерти, и на 22% — раку легких», — сказала Мисюра.