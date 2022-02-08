РИАМО - 8 фев. В текущем году планируют заменить эконастилами 25 пришедших в негодность мостовых переходов в природно-историческом парке Битцевский лес, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Будут заменены те сооружения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Они пришли в негодность из-за долгой эксплуатации.

«Поддерживающие опоры в аварийном состоянии, у части мостов наблюдается подгнивание и проседание деревянных несущих элементов, а также нарушение их геометрии», — рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

Мостовые сооружения заменят на реках Водянка, Чертановка, Дубининская и Городня. Из-за особенностей территории специалисты решили сделать эконастилы – это металлические конструкции на сваях, они обшиты террасной доской. Все работы по устройству настила будут проводиться вручную без применения тяжелой техники.

Для каждого из 25 настилов подобран свой тип винтовых свай. Все конструкции оборудуют перилами высотой 1,2 м. Некоторые эконастилы приподнимут, чтобы сократить или исключить неудобные подъемы и спуски для посетителей. Также на живописных и видовых точках на настилах оборудуют смотровые площадки.