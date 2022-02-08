РИАМО - 8 фев. Сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в возрасте от 28 до 40 лет разбойном нападении на салон сотовой связи в Раменском, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что двое злоумышленников вошли в помещение торговой точки и, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, похитили 8 телефонов. В момент совершения противоправного деяния третий сообщник находился на улице и следил за окружающей обстановкой, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, ущерб, нанесенный магазину, составил более 120 тыс. рублей. Личности подозреваемых удалось установить с помощью камер видеонаблюдения.

«В ходе обыска по месту проживания одного из задержанных полицейскими обнаружены и изъяты пистолет-зажигалка и 4 мобильных телефона. Остальное правонарушители успели продать», – добавила Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранты отправлены под стражу.