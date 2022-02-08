РИАМО - 8 фев. Строительная готовность нового скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги оценивается в 57%, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На участке строится 4 путепровода. Сооружение путепровода через реку Городню завершено на 85%, ведутся работы по устройству гидроизоляции пролетного строения и бетонированию защитного слоя», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Уже полностью завершен монтаж балок пролетного строения путепровода через Котляковский ручей. На участке магистрали также появятся 4 подземных перехода в районе улицы Бахтерева.

«Первый уже полностью построен, ведутся пусконаладочные работы, во втором ведутся работы по устройству лифтового павильона, третий и четвертый переходы активно строятся», — добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект», компании — генподрядчика и генпроектировщика строительства нескольких участков Юго-Восточной хорды и Южной рокады Юрий Кравцов.

От Симферопольского шоссе до трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург протянется единый скоростной диаметр, который пройдет через 6 округов столицы и свяжет 44 района с населением 4,5 млн человек. Новая магистраль появится в результате объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд. Длина новой трассы – 68 км. Она пройдет от юга города к северу, минуя центр. Строительство этой магистрали планируют завершить в следующем году.

Москвичи могут проголосовать за название этой трассы. Голосование проходит на портале «Активный гражданин».