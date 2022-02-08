РИАМО - 8 фев. В текущем году начнут благоустраивать территорию возле станции метро «Нижегородская» на юго-востоке Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Работы пройдут в Проектируемых проездах №№ 219 и 830, Орехово-Зуевском, в 1-м и 2-м Карачаровских проездах, на Перовском шоссе и шоссе Фрезер. А также на улицах 3-я Карачаровская, Газгольдерная и Верхняя Хохловка. И еще на Рязанском проспекте и его дублере.

«В рамках проектов воздушные кабельные линии уберем под землю, проложим дополнительную ливневую систему, приведем в порядок тротуары. Обновим асфальтобетонное покрытие проезжей части, организуем удобные парковочные карманы на 350 машино-мест и велопарковки», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что для пассажиров общественного транспорта установят 8 остановочных павильонов с беспроводной связью и зарядочными слотами.

По словам Бирюкова, также для безопасности движения планируют скорректировать расположение светофоров и обустроить наземные переходы. Установят около 500 фонарей и уличных торшеров, поставят опоры контрастного освещения возле пешеходных переходов.

Особое внимание уделят озеленению территории. Всего высадят 60 деревьев и около 2,4 тыс. кустарников, а общая площадь газона составит более 100 тыс. кв. м.

Также около станции установят 3 навеса по принципу «сухое ноги», чтобы жителям было комфортнее делать пересадку с одного вида транспорта на другой.

Благоустройство территории планируют завершить в следующем году.