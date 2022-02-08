РИАМО - 8 фев. По программе капитального ремонта в 2022 году на юге Москвы заменят 351 лифт, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В доме №34 на Ясеневой улице заменят больше всего лифтов – 24. Это панельное здание построили в 1978 году по типовому проекту. Всего в здании 12 этажей и 12 подъездов.

По адресу: Каширское шоссе, дом 144, корпус 1 находится самое высокое здание, в котором заменят лифты. Дом, построенный в 1997 году, имеет всего один лифт и 24 этажа.

В ЮАО самый старый кирпичный дом, в котором произведут замену лифтового оборудования, расположен по адресу: улица Трофимова, дом 6. Восьмиэтажное здание было построено в 1958 году и находилось на улице №-я Кожуховская. В 1966 году название улицы поменялось, дом стал называться в честь Героя Советского Союза Владимира Трофимова, который жил здесь до начала войны.

Всего более 2,2 тыс. новых лифтов планируется установить в Москве в 2022 году.​