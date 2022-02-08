РИАМО - 8 фев. Противопандемийные ограничения и всеобщая цифровизация привели к росту покупок товаров и услуг онлайн. По итогам 11 месяцев 2021 года их оборот составил 6,8 трлн руб., что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Доля онлайн-платежей в общей структуре оборота достигла 51%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Некоторые сегменты сферы услуг почти полностью перешли на работу в интернете. Например, в страховании доля онлайна в обороте за 11 месяцев прошлого года составила 87% – 478,2 млрд руб., у турагентств – 82% или 424,5 млрд руб. Горожане все чаще покупают билеты в театры, музеи и на концерты в интернете, благодаря чему в сфере культуры и развлечений доля онлайн-платежей достигла 69% – 15,4 млрд руб.», – отметил Владимир Ефимов.

Рост интереса в пандемию к онлайн-курсам и образовательным платформам обеспечил высокую долю интернет-платежей в сфере образования. За 11 месяцев прошлого года она составила 60% или 51,3 млрд руб.

«Рост онлайн-платежей способствовал увеличению спроса на услуги интернет-эквайринга, с помощью которого платежи проводятся без использования POS-терминала. По итогам 11 месяцев 2021 года каждый пятый налогоплательщик в Москве имел техническую возможность вести расчеты через интернет, за год таких налогоплательщиков стало на 37% больше», – отметил министр Правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов.

Тем не менее, есть отрасли, в которых продажа товаров и услуг онлайн не стала преимущественной. В частности, в розничной торговле по итогам 11 месяцев 2021 года доля платежей через интернет составила 34% – 1,6 трлн рублей, в оптовой торговле – 49% или 251,7 млрд руб. Многие москвичи по-прежнему предпочитают делать покупки оффлайн, добавил Кирилл Пуртов.

Гостиницы и хостелы остаются в числе предприятий, в которых клиенты предпочитают оплачивать основную часть стоимости услуги на месте. В результате, по данным Департамента экономической политики Москвы, доля онлайн-платежей в обороте гостиниц не превышает 14% – 11 млрд руб. Аналогичная ситуация в почтовой и курьерской деятельности, где онлайн оплачивают около 9% стоимости услуг – 8,8 млрд руб.

Также на низком уровне по продажам онлайн остается сфера здравоохранения: 10,5% – 27,7 млрд руб. и ветеринарная практика – 7,2% или 681 млн руб. Там онлайн оплачиваются только консультации при первичной записи, последующие платежи осуществляются непосредственно в клиниках.

В период пандемии москвичи стали чаще подавать через интернет заявления на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. За три квартала 2021 года было принято 473,2 тыс. заявлений, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года рост составил 60%, отмечает Аналитический центр Москвы.

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