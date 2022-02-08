РИАМО - 8 фев. Во вторник вечером на улицах Москвы могут возникнуть 6-балльные пробки, на данный момент в городе наблюдается загруженность в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение транспорта может быть затруднено из-за строительных работ, мелких ДТП, а также гололедицы.

Движение будет местами затруднено - в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Вечером лучше пользоваться общественным транспортом, это позволит сэкономить время. А в центре города лучше передвигаться на метро.