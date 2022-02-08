РИАМО - 8 фев. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в Москве оттепель продлится до конца недели, обильных снегопадов не ожидается, сообщает ТАСС.

«Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема - это гололедица», — сказал он.

Синоптик добавил, что на протяжении всей недели на улице будет скользко, поэтому он призвал горожан не торопиться в пути.

Увеличение высоты снежного покрова не ожидается. Скорее, он уменьшится, потому что мокрый снег будет «прибивать» его.

Во вторник в Московском регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха упадет до минус 4 градусов.