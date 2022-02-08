РИАМО - 8 фев. Российский фигурист Евгений Семененко чисто выполнил короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. Он набрал 95,76 балла и вышел в лидеры, сообщает МИР 24.

До него выступил другой российский фигурист - Марк Кондратюк. Он уже стал Олимпийским чемпионом в командном соревновании, но сейчас допустил ошибки.

РФ в короткой программе также представит Андрей Мозалев, который заявлен под 20-м номером.

Ранее серебряной медалисткой Олимпийских игр в Пекине стала прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова, бронзу завоевала фристайлистка Анастасия Смирнова. Обе спортсменки представляют на Играх Подмосковье.

Игры проходят в Пекине с 4-20 февраля.

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