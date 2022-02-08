РИАМО - 8 фев. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова сообщила, что дети при инфицировании новым штаммом коронавируса омикрон переносят его, как правило, легко, но у них появляются ярко-выраженные симптомы ОРВИ, сообщает РИА Новости.

Речь идет о симптомах: насморк, боль в горле, температура, слабость, кашель. А еще сейчас у детей при омикроне может появиться осиплость голоса, диарея и сыпь.

Врач подчеркнула, что тяжелое течение омикрона наблюдают сейчас у менее чем 1% детей, а в больницы попадают только 3%.

«Среди них есть дети в состоянии средней тяжести и дети с хроническими заболеваниями, требующими дополнительного медицинского наблюдения», - сказала Руженцова.

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