РИАМО - 8 фев. Два человека погибли при пожаре в однокомнатной квартире, расположенной в Подольске на улице Ленинградской, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о происшествии поступило во вторник в 1:54. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался слабый дым из квартиры. Были эвакуированы 6 человек.

Спасателям удалось локализовать пожар на площади 6 кв. м в 2:34. После ликвидации открытого горения последствия пожара ликвидировали в 3:03.

К тушению пожара привлекали 25 человек и 8 единиц техники.