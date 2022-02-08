РИАМО - 8 фев. Во вторник в Московском регионе ожидается небольшой снег, температура воздуха упадет до минус 4 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

В этот день погоду в столичном регионе будет определять барическая седловина. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве будет минус 1 - плюс 1 градус, в Подмосковье минус 4 - плюс 1. Днем атмосферное давление составит 741 мм рт. ст. Скорость юго-западного ветра не будет превышать 10 м/с. Влажность воздуха порядка 75%.

Днем температура воздуха будет выше климатической нормы на 7-8 градусов. Метеочувствительным жителям региона советуют следовать рекомендациям врача и принимать вовремя необходимые лекарственные препараты.