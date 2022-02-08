РИАМО - 8 фев. Со вторника в стране выросли штрафы за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции, сообщается на сайте Госдумы.

Еще в России вводят административную ответственность за перевозку немаркированной продукции. Штрафы могут составить до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Как уточняет «Российская газета», исключение составит перевозка не более 200 сигарет, 50 сигар и 250 г табака или всех указанных товаров в ассортименте общим весом до 250 г на одного человека. При этом штраф за превышение данных норм для физлиц будет от 15 до 25 тыс. рублей с конфискацией.

За перевозку немаркированного алкоголя объемом свыше 10 л на человека штраф повысили с 3-5 тыс. рублей до 15-25 тыс. рублей.​