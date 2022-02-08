РИАМО - 8 фев. Со вторника в РФ вступают в силу поправки Уголовный кодекс страны. Теперь пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над детьми, совершенное повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, сообщается на сайте Госдумы.

Также пожизненное будет грозить педофилам, у которых сексуальное насилие над детьми было сопряжено другим тяжким или особо тяжким преступлением против личности.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал, что в стране также обсуждается введение новых отягчающих обстоятельств данных преступлений. Например, если насилие совершено лицом, которое проживает с ребенком, несет обязанности по содержанию, воспитанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего и т. д.

Еще в Госдуме обсуждается иной подход к отбытию пожизненного наказания для педофилов. Их предлагается отправлять на тяжелые работы: в рудники, на северные территории.