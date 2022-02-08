РИАМО - 8 фев. Сегодня в мире празднуют Международный день безопасного интернета, а в России отмечают День отечественной науки. Кроме того, в этот день в русском языке появилось слово «вертолет».

Международный день безопасного интернета

Эта дата отмечается в мире во второй день второй недели второго месяца года. Признавая большую роль Сети в развитии человечества, инициаторы этого праздника постарались обратить внимание общественности на безопасность интернета.

В рамках празднования этого дня в мире проводят круглые столы, семинары, вебинары, конференции по данной теме, презентации новых программ, которые обеспечивают безопасность Сети.

День российской науки

Отмечается каждый год 8 февраля. Праздник учредили указом президента страны в 1999 году. Он связан с 1724 годом, когда указом правительствующего Сената по распоряжению императора Петра I в России была основана Академия наук.

На сегодняшний день в соответствии с исторически сложившимся статусом и задачами РАН построена по научно-отраслевому и территориальному принципу и включает 13 отделений по областям и направлениям науки и 3 региональных отделения.

Сейчас РАН является ведущим центром РФ по координации фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, которые проводятся в естественных, технических, медицинских, сельскохозяйственных, общественных и гуманитарных науках.

День военного топографа в России

8 февраля 1812 года в России было утверждено Положение для военного топографического дела. А начало военно-топографической службе в русской армии в 1763 году положили 40 офицеров — колонновожатых, геодезистов и топографов.

Первое в мире специализированное военное училище топографов появилось в России. Оно открылось в 1822 году. Топографическая служба всегда была особо секретной, так как любое сражение начиналось с карты, а добыть карты противника было сверхзадачей для воинов во все времена.

Дуэль между Пушкиным и Дантесом

В этот день 185 лет назад состоялась дуэль на пистолетах между великим русским поэтом камер-юнкером Александром Пушкиным и поручиком бароном Жоржем де Геккерном (Дантесом). Дуэль провели на окраине Санкт-Петербурга, в районе Черной речки.

Они стрелялись из-за слухов о связи Дантеса с женой поэта Натальей. После дуэли Пушкин скончался 10 февраля.

В русском языке появилось слово «вертолет»

Именно так авиаконструктор Николай Камов назвал свое изобретение – первый советский вертолет КАСКР-1 «Красный инженер». Самым ранним документом, где употребляется слово «вертолет», является протокол заседания техкомиссии Центрального совета ОСОАВИАХИМа, датированный 8 февраля 1929 года.

До этого подобные аппараты называли «геликоптер».