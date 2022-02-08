РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 фев. Со вторника Красногорский филиал Музея Победы проведет серию лекций ко Дню юного героя-антифашиста. В этот день памятная дата отмечается во всем мире, сообщает пресс-служба музея.

Школьникам Красногорска расскажут истории мужества юных героев-антифашистов, боровшихся против немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Маленькие герои большой войны, проявив мужество и героизм, боролись наравне со взрослыми и приближали Победу.

Особое внимание в лекции будет уделено судьбе 11-летнего музыканта Муси (Абрама) Пинкензона. Он не брал в руку винтовку и не был одет в военную форму, его оружием стала скрипка. В числе других приговоренных к смерти семью Муси вывели на берег Кубани. Перед расстрелом мальчик заиграл на скрипке «Интернационал» – в тот период гимн СССР, после чего юный герой пал от пуль врага. Это было вызовом фашистам и стало настоящим подвигом.

Лекции будут проходить по 11 февраля. Записаться на них можно по телефонам: 8(498)715-83-08, 8(498)715-83-06. Сайт Красногорского филиала Музея Победы: https://mmna.ru/.

8 февраля во всем мире отмечается День юного героя-антифашиста. Этот день был утвержден Ассамблеей ООН в 1964 году в память об убитом французском школьнике Даниэле Фери 8 февраля 1962 г. в Париже во время демонстрации против фашистского террора и войны в Алжире и о погибшем 8 февраля 1963 г. в тюрьме от пыток иракского мальчика Фадыла Джамаля.​