РИАМО (КОРОЛЕВ) - 8 фев. Офис МФЦ на проспекте Космонавтов в подмосковном Королеве во вторник не будет оказывать услуги, сообщается на странице центра в Instagram.

Офис находится по адресу: проспект Космонавтов, 20А.

В офисе проводятся работы по перенастройке сетевого оборудования. Во время проведения работ отделение будет работать в режиме консультирования.

Оформить заявления самостоятельно можно на портале госуслуг и на uslugi.mosreg.ru. Задать вопросы можно по телефону: 8(800)550-50-30, далее 3, доб. 52258, 52259, 52260, 52310.​