РИАМО - 7 фев. Многие из тех, кто переболел Covid-19, может столкнуться с неврологическими последствиями, в зоне особой опасности те, у кого болезнь протекала тяжело, сообщает «МИР 24».

По словам кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина, это связано с нарушением питания нервных систем.

«Конечно, мы уже получили данные о том, что при новой коронавирусной инфекции страдает головной мозг и периферическая нервная система. Это в первую очередь связано с нарушением питания нервных систем. Чем сложнее у пациента протекает болезнь, тем сильнее развивается у него гипоксия и возникают проблемы с питанием сосудов, сердца, легких и центральной нервной системы», – сказал он.

Иммунный ответ организма после тяжелой формы коронавируса вызывает воспаление в головном мозге, и это приводит к дисфункции рианодиновых рецепторов.

С начала пандемии в стране зафиксировано 12 982 023 случая заражения, врачи вылечили 10 624 954 пациента, умерли 336 023 заболевших. Сейчас в РФ распространяется штамм омикрон, он переносится легче других мутаций инфекции.

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