РИАМО - 7 фев. В этом месяце автобусы «Мострансавто» доставят в центр военно патриотического воспитания молодежи «Авангард» и обратно более 2,2 тыс. старшеклассников, сообщает пресс-служба компании.

До места обучения и при возвращении подростков будут сопровождать взрослые, общее число планируемых к перевозке людей превышает 2,3 тыс.

Перевозки школьников начались 6 февраля. Завершится работа 25 февраля. В течение этого времени в рейсы выйдут 54 автобуса большого класса из различных филиалов компании.

Учеников перевезут из более чем дюжины городов Московской области, в том числе Коломны, Домодедова, Пущина и Королева.

С водителями, задействованными в перевозках, проводят дополнительный инструктаж по работе на маршрутах и соблюдению правил дорожного движения.