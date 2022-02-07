РИАМО - 7 фев. Двукратный чемпион мира в танцах на льду, серебряный призер Игр 1998 года Олег Овсянников считает, что после командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине всем участникам необходимо собраться к личному первенству, особенно он выделил танцоров на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Об этом сообщает Газета.ru.

Сборная РФ в понедельник выиграла командный турнир фигуристов на Олимпиаде, набрав 74 балла и на 9 очков опередив американцев, взявших серебро. Замкнула тройку сильнейших Япония.

«Анастасия Мишина и Александр Галлямов упали, но это не повлияло на результат, а Синицина и Кацалапов передержали поддержку и проиграли американцам. С одной стороны, конечно, я поздравляю всю нашу команду с золотом — умницы, молодцы. С другой стороны, для Никиты с Викой перед личными соревнованиями два проигрыша американцам напрягают», - отметил Овсянников.

Он добавил, что у фигуристов опытный тренерский штаб, они попытаются исправить все ошибки спортсменов. Он также пожелал атлетам собраться и достойно выступить на личном первенстве.

«Камила Валиева — это Камила Валиева, просто молодец. Хочу поздравить и Марка Кондратюка, он сделал на 100% все, что мог, и я очень рад за весь штаб ЦСКА», — добавил Овсянников.