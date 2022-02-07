РИАМО - 7 фев. Среди признаков, которые указывают на слежку в смартфоне — быстрая разрядка, расход большого объема трафика, сообщает Газета.ru.

Однако, как сказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев, точно определить, заражено ли устройство или нет, можно только с помощью специальных решений.

Он рассказал о существовании двух типов ПО — сталкерское и шпионское. Так, если слежка ведется за партнером в паре при помощи сталкерского софта, то ее можно обнаружить самостоятельно. Для этого следует проверить разрешения приложений, так как сталкерский софт обычно использует разные разрешения, в том числе доступ к камере и микрофону, к геолокации и имеет права администратора на устройстве.

«Все эти разрешения нужны для осуществления основных функций — перехвата данных, противодействие обнаружению и удалению», — поделился Чебышев.

По его словам, любая слежка оставляет следы. Ее можно вычислить.

«Как минимум расходуется трафик при коммуникации шпионского софта с центром управления. Этот трафик теоретически можно перехватить. Помимо трафика в некоторых случаях можно обнаружить и сам шпионский софт, так, например, в iOS есть мощная система сбора резервной копии устройства. Если создавать резервные копии регулярно или же сделать резервную копию в момент активного заражения, то теоретически можно выявить зловред», — считает специалист.