РИАМО - 7 фев. Дмитрий Бублий, который является одним из подсудимых по делу о хищении имущества семьи актера Алексея Баталова, частично признал вину, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В понедельник суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Наталии Дрожжиной, Михаила Цивина и Дмитрия Бублия с участием гособвинителя прокуратуры ЦАО Москвы.

С учетом позиции гособвинителя суд отказал в удовлетворении ходатайств стороны защиты о передаче уголовного дела по подсудности и возвращении дела прокурору. Обвинитель также изложил подсудимым обвинение.

Подсудимые Цивин и Дрожжина свою вину в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) не признали.

Бублий вину признал частично - по ст. 202 УК РФ (злоупотребление полномочиями частным нотариусом). А по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в совершении мошенничества группой лиц по предварительному сговору, совершенное в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) он вину не признал.

По данным следствия, вдова и дочь известного актера Алексея Баталова обманным путем потеряли свои доли в 4-комнатной квартире, а также в мастерской актера, еще в одной квартире и крупную сумму денег.