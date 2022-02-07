РИАМО - 7 фев. В рейтинге самых лучших курортов России для зимнего отдыха по итогам онлайн-опроса в топ-5 вошел горнолыжный курорт «Сорочаны», расположенный в Дмитровском округе Подмосковья, сообщает портал «ТурСтат».

Пятерку лучших курортов страны для зимнего отдыха возглавляют «Роза Хутор» в горах Сочи, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Белокуриха» в Алтайском крае, «Шерегеш» в Кемеровской области и «Сорочаны» в Подмосковье.

Горные курорты Сочи и Кемеровской области зимой посещают по 1,5 млн туристов, курорты «Сорочаны», «Архыз» и «Белокуриха» - по 500 тыс. человек.

В топ-10 лучших зимних курортов РФ вошли «Большой Вудъявр» (БигВуд) в Мурманской области, «Абзаково» в Башкортостане, «Игора» в Ленинградской области, «Гора Белая» в Свердловской области и «Горный воздух» в Южно-Сахалинске.

Топ лучших зимних курортов страны составлен по результатам опроса свыше 50 тыс. посетителей портала «ТурСтат» в феврале.

«Сорочаны» — это горнолыжный курорт и спортивно-развлекательный комплекс. На его территории работают 10 трасс с перепадом высот до 90 м, шириной до 70 м и протяженностью до 1050 м. Свое название курорт получил в честь основателя — Леонида Сорочана.

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