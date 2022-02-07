РИАМО - 7 фев. Подозреваемого в серии телефонных мошенничеств в отношении пожилых людей задержали в Волоколамске, заявления поступили от нескольких человек 80, 81 и 84 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В общей сложности было украдено свыше 460 тыс. рублей.

«Установлено, что на домашний телефон пенсионеркам звонила женщина и, представляясь дочкой либо внучкой, сообщала о том, что она попала в ДТП с пострадавшими и находится в больнице», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что для решения проблем якобы родственников пострадавших убеждали перевести деньги на определенные счета.

«Потеряв бдительность, женщины соглашались на поставленные условия и отдавали все свои сбережения неизвестному гражданину. Через некоторое время, созвонившись со своими родственниками, потерпевшие узнавали, что с их близкими все в порядке и ни о каком ДТП им не известно», – сказала Петрова.

Полицейские по данному делу задержали ранее судимого 31-летнего жителя Ивановской области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется розыск соучастников мошенника.