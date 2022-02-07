РИАМО - 7 фев. Мужчина, которого подозревают в подрыве и попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке, добровольно явился в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

В понедельник в 03:53 в полицию поступило сообщение о том, что в отделении банка в Студенческом проезде Ивантеевки вошли двое мужчин. При попытке кражи денег из банкомата произошел хлопок, в результате которого погиб один из грабителей. Второй мужчина скрылся.

«Подозреваемый в попытке кражи денег из банкомата в Ивантеевке добровольно явился в МУ МВД России «Серпуховское». Им оказался ранее судимый уроженец Удмуртской Республики 1988 года рождения», - отметила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.

Она добавила, что полицейские установили личность погибшего злоумышленника. Он также оказался уроженцем Удмуртии 1976 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).