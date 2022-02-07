РИАМО - 7 фев. Подозреваемый в убийстве на севере Москвы заключен под стражу, речь идет о молодом человеке 2005 года рождения, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.



Следователи считают, что вечером 4 февраля мужчина, находясь в квартире жилого дома на улице 3-й Радиаторской, в ходе конфликта перешедшего в драку, несколько раз ударил оппонента 1992 года рождения ножом. От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия. Злоумышленник скрылся.

Его личность удалось быстро установить и задержать. Мужчину поймали на территории одного из аэропортов, когда пытался покинуть страну.

Причастность фигуранта к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела. Расследование по уголовному делу продолжается.