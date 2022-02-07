РИАМО - 7 фев. В текущем году в рамках нацпроекта «Культура» завершится капитальный ремонт двух подмосковных детских школ искусств, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

Речь идет о Ивантеевской ДШИ (городской округ Пушкинский) и Дмитровской ДШИ (городской округ Дмитровский).

Всего на работы в 2022 году предусмотрено 89 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 49,9 млн рублей, бюджета Московской области – 30,2 млн рублей, бюджетов муниципальных образований – 8,9 млн рублей.

Деньги заложены по государственной программе Московской области «Культура Подмосковья».

Также в 2022 году планируется приобрести музыкальные инструменты для 24 детских школ искусств региона. Закупки проведут в рамках проекта «Культурная среда Подмосковья».