РИАМО - 7 фев. В Коломне состоялся межрегиональный форум «Автотуризм как инструмент объединения и развития территорий», где обсудили перспективы развития этого вида туризма в России, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Организатором встречи стал Общенациональный союз индустрии гостеприимства. В форуме приняли участие представители региональных и федеральных органов власти. Во время мероприятия прошли встречи представителей министерства строительства, министерства природных ресурсов и экологии и министерства сельского хозяйства.

Мероприятие проводили в том числе для подготовки к Международному фестивалю караванеров и автопутешественников, который пройдет в Москве с 29 июля по 7 августа 2022 года.

Участники на конкретных примерах обсудили создание и развитие инфраструктуры для туристов, текущее состояние и построили планы по развитию своей территории и бизнес-объектов. Участникам форума будут представлены рекомендации по созданию и развитию инфраструктуры для туристов.

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