РИАМО - 7 фев. Российских спортсменов на Олимпийских зимних играх в Пекине можно поддержать в подмосковных парках, специально для этого были созданы фан-зоны проекта «Олимпийские сезоны в Подмосковье». На них работают 400 волонтеров, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Добровольцы показывают дорогу к фан-зонам, а еще работают на регистрации спортивных квестов, при проведении физических активностей для детей и взрослых, раздают угощения и горячий чай, и, конечно, создают праздничное настроение.

Площадки находятся в сквере «Юбилейный» в Химках, на набережной Москвы-реки в Павшинской пойме в Красногорске, в парках Малевича и им. Ларисы Лазутиной в Одинцовском округе, в парке «Елочки» в Домодедове. Фан-зоны работают ежедневно с 10 до 19 часов с 5 по 20 февраля.

Проект «Олимпийские сезоны в Подмосковье» организовали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На площадках есть большие экраны, на которых можно следить за прямыми эфирами с соревнований и болеть за любимых спортсменов.

В выходные дни здесь также можно поучаствовать в соревнованиях и мастер-классах по зимним видам спорта, интеллектуальных квизах и квестах, и, конечно, получить памятные призы.