РИАМО - 7 фев. Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает Федеральное агентство новостей.

В данный момент 59-летний дипломат находится на самоизоляции.

«Сегодня тест Василия Небензи оказался положительным. Постпред находится на самоизоляции и вернется к очной работе, когда результаты тестов будут отрицательными», — сообщили в дипмиссии.

Небензя занимает должность постоянного представителя России при ООН с 27 июля 2017 года.

Ранее СМИ сообщали, что Небензя покинул заседание Совбеза ООН по Украине перед выступлением представителя этой страны.