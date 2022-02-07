РИАМО - 7 фев. Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России пресекли производство контрафактного моторного масла на территории Подмосковья. Произведенный злоумышленниками фальсификат сбывался во всех регионах страны по видом известных брендов, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Установлено, что производство и хранение фальсифицированной продукции осуществлялись в складских помещениях, арендуемых злоумышленниками на территории Московской области. Контрафактный товар сбывался под брендами известных мировых производителей во всех регионах страны», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе спецоперации на незаконном производстве оперативники изъяли оборудование для упаковки и погрузки товара, 20 тонн готовой продукции, а также этикетки, сырье, документы и другие улики, имеющие доказательное значение для следствия.

В отношении двоих подозреваемых в организации незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).

Ущерб, нанесенный правообладателям брендов, под которыми продавался фальсификат, составил более 7 млн рублей.

«Работа по декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса продолжается», - подчеркнула Ирина Волк.