РИАМО - 7 фев. Серебряной медалисткой Олимпийских игр стала прыгунья на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова, бронзу завоевала фристайлистка Анастасия Смирнова. Обе спортсменки представляют на играх Подмосковье, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

В понедельник Ирина Аввакумова из Жуковского вместе с партнерами по команде Ирмой Махиней, Данилом Садреевым и Евгением Климовым выиграла серебро в прыжках на лыжах с трамплина в миксте. Никогда ранее сборная России не поднималась на олимпийский пьедестал в этом виде спорта. Более того, в истории СССР последний раз медаль на Играх в прыжках с трамплина была в далеком 1968 году.

Для Аввакумовой это уже 3-я Олимпиада после Сочи и Пхенчхана. В Корее она показала лучший результат среди россиян, заняв 4 место.

«В Сочи я приехала одним из фаворитов, но психологически оказалась абсолютно не готова. В Пхенчхане уже было проще, и там я остановилась в шаге от медали. После той Олимпиады взяла перерыв – мне нужна была перезагрузка. Сейчас я уже накопила необходимый багаж знаний и опыта, научилась справляться с эмоциями», – сказала Аввакумова.

6 февраля бронзу во фристайле завоевала 19-летняя представительница Подмосковья Анастасия Смирнова. Она блестяще выступила в могуле (съезд на лыжах по бугристому склону с выполнением трюков). Последний раз россиянки выигрывали олимпийские награды в этой дисциплине 28 лет назад.

«Не хотелось возвращаться домой без медали. Рада, что удалось завоевать эту награду. Я просто качественно делала свою работу, тренировалась, и вот он – заслуженный результат», – отметила фристайлистка.

Смирнова – самая молодая из спортсменов Подмосковья на Играх. Она – настоящий вундеркинд во фристайле. В свои 19 лет лыжница является действующей чемпионкой мира в парном могуле, призеркой чемпионата мира в индивидуальном зачете. И это не считая многочисленных побед на этапах Кубка мира, чемпионатах России, юниорских соревнованиях.