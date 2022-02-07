РИАМО - 7 фев. В Москве мужчина избил своего брата и несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия, после чего скрылся и покончил с собой. Потерпевший выжил и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сейчас за его жизнь борются врачи, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

По данным следствия, ночью 6 февраля в квартире одного из домов в Погонном проезде в Москве между двумя братьями произошла ссора. В результате конфликта подозреваемый – старший брат 1978 г.р. — жестоко избил младшего брата 1986 г.р., после чего несколько раз выстрелил в него из огнестрельного оружия и скрылся.

Вскоре после совершения преступления подозреваемый покончил с собой на востоке Москвы. Младшего брата госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). В настоящее время правоохранители расследуют все обстоятельства произошедшего. Следователи допрашивают родственников и соседей, назначены необходимые судебные экспертизы.