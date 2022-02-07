РИАМО - 7 фев. Суд оставил в силе постановление об административном штрафе в размере 200 тыс. рублей в отношении ООО «Спортивный клуб «Фристайл» за нарушение условий договора водопользования и Водного кодекса РФ в Дзержинском, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Подмосковья.

Компания оказывает рекреационные услуги в городском округе Дзержинский. В пользовании у клуба находится часть акватории Большого Дзержинского карьера.

«В ходе расследования было установлено, что клуб установил в акватории карьера кольцевую лебедку на 5 опорах. Вдоль этой лебедки движется большой понтон, который используется для занятий водными видами спорта. При монтаже этих конструкций было установлено ограждение из металлической сетки, тем самым доступ к озеру был незаконно ограничен», — сказал министр экологии и природопользования региона Тихон Фирсов.

По его словам, за это на общество был наложен административный штраф.

Представители комнании не согласились с постановлением и подали жалобу, утверждая, что ограждение было установлено для сохранности оборудования.

Еще они обратили внимание на то, что протокол и постановление об административном наказании были составлены с нарушениями. Однако суд, детально рассмотрев обстоятельства дела, признал наказание законным. Нарушителям удалось лишь снизить сумму штрафа.