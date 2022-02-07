РИАМО - 7 фев. Любой человек, обладающий информацией о теневых руководителях финансовых организаций, сможет отправить данные в Центробанк с помощью анонимного онлайн-сервиса, сообщает Федеральное агентство новостей.

Россияне смогут передать в ЦБ информацию о настоящем владельце и бенефициарах банков, МФО, страховых компаний и других организаций. Сервис будет анонимным, поэтому представители Банка России не собираются отвечать на полученные сообщения.

Планируется, что этот сервис «поможет выявить лиц, реально контролирующих деятельность финансовых организаций, но не указанных в качестве владельцев и контролирующих лиц на сайтах Банка России и самих организаций».

В ведомстве подчеркнули, что в ЦБ будут тщательно изучать все полученные от граждан данные. Все это поможет сделать финансовый рынок на территории России более прозрачным.

Ранее СМИ писали, что в РФ усилят контроль за банковскими операциями граждан. ЦБ рекомендовал кредитным организациям оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с необычно большим числом граждан — свыше 10 в день и более 50 в месяц.