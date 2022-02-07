РИАМО - 7 фев. Представители Московской области могут принять участие в ежегодном Всероссийском открытом онлайн-конкурсе «Есть такая профессия — Родину защищать!», посвященном Дню защитника Отечества. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Конкурс проводится в рамках всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу» с целью военного и патриотического воспитания россиян. Организатор — региональная общественная организация «Творческий союз работников культуры и искусств».

Принять участие в конкурсе могут одаренные дети и подростки, творческая молодежь и взрослые. Заявки принимаются до 28 февраля в номинациях: «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр (классический и юмористический)».

В жюри конкурса войдут специалисты в области культуры и искусств: ведущие педагоги учебных заведений, известные артисты, композиторы, музыканты, поэты, театральные деятели.

По итогам конкурса будут определены обладатель Гран-при, лауреаты и дипломанты. Победители получат призы.