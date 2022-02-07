РИАМО - 7 фев. За прошедшие сутки в Московской области выявили 12 230 случаев заболевания коронавирусом. Наибольшее число заболевших официально зарегистрировали в Красногорске (1148), Одинцовском округе (1027), Ленинском округе (715), Дмитровском округе (665), Воскресенске (618), Истре (570), Раменском округе (452) и Подольске (447), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с Covid-19 в регионе.

392 случая заболевания коронавирусом за сутки выявили в Богородском округе, 382 – в Мытищах, 358 – в Орехово-Зуевском округе, 345 – в Егорьевске, 342 – в Люберцах, 319 – в округе Пушкинский, 264 – в Коломне, по 256 – в Сергиево-Посадском округе и Домодедове, 253 – в Солнечногорске, 243 – в Жуковском, по 221 – в Ступине и Щелкове.

199 случаев коронавируса зарегистрировали в Чехове, 185 – в Электростали, 182 – в Павловском Посаде, 169 – в Серпухове, 155 – в Наро-Фоминском округе, 146 – в Лыткарине, 130 – в Долгопрудном, 125 – в Лобне, 123 – в Балашихе, 121 – в Краснознаменске, 117 – в Кашире, 113 – в Котельниках, 99 – в Рузском округе, 96 – в Ивантеевке, 88 – в Талдомском округе, 85 – в Клину, 84 – в Дзержинском.

55 случае Covid-19 выявили в Шатуре, 51 – в Химках, 45 – в Волоколамском округе, 44 – во Фрязине, 43 – в Лотошине, 38 – в Королеве, 37 – в Серебряных Прудах, 35 – в Дубне, 31 – в Озерах, 30 – в Лосино-Петровском, 26 – в Электрогорске, 24 – в Луховицах, 11 – в Можайском округе, по 9 – в Реутове и Черноголовке, 8 – в Бронницах, по 5 – в Зарайске, Власихе и Протвине, 4 – в Красноармейске, по 2 – в Пущине и Шаховской.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за сутки не выявили в Звездном городке, Молодежном и Рошале.

С начала пандемии в Московской области выявлено 836 927 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 13 592 человека. Выздоровели и выписались 664 192 пациента.

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