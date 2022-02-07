РИАМО - 7 фев. Младшая медицинская сестра по уходу за больными Коломенского перинатального центра Юлия Шатская прекратила голодовку и отказалась участвовать в акциях протеста профсоюза медработников «Действие».

Информация о начале так называемой голодовки в перинатальном центре Коломны ранее была опубликована на странице «Действия» в Facebook. Якобы младший медицинский персонал был недоволен условиями труда. По словам младшей медсестры Натальи Трухиной, на профсоюз «Действие» работники вышли через соцсети.

«Отказываюсь от участия во всех акциях-протестах «Действия» и прекращаю голодовку», - написала Шатская в заявлении на имя главврача Коломенского перинатального центра Татьяны Шаврак от 7 февраля.

Предварительная проверка областного Минздрава не выявила нарушений в перинатальном центре в Коломне.

Что известно о ситуации с так называемой голодовкой в Коломенском перинатальном центре>>