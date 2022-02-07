РИАМО - 7 фев. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон начали переговоры в Кремле, сообщает Газета.ru.

Встреча двух лидеров продолжится за рабочим обедом. Предполагается, что по итогам беседы главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее президент Франции прилетел в Москву для переговоров с российским лидером. Основная тема встречи связана с урегулированием кризиса вокруг Украины. Макрон ранее заявлял, что надеется на мирный исход сложившейся ситуации.

Примечательно, что это первое личное общение Путина и Макрона более чем за 2 года. Последний раз российский и французский президенты встречались в августе 2019 года в городе Брегансон.