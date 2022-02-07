РИАМО - 7 фев. Почти 26 тыс. мероприятий прошло в Подмосковье по губернаторскому проекту «Активное долголетие» с начала 2022 года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

«Губернаторский проект «Активное долголетие» объединил почти 115 тыс. участников. С начала года в клубах уже проведено почти 26 тыс. активностей», – сказала зампред правительства Подмосковья Ирина Каклюгина.

По ее словам, встречи участников проходят с учетом всех мер безопасности. В клубах жители могут не только заняться интересными активностями, но и пройти вакцинацию от коронавируса. На данный момент привились уже 50 тыс. граждан.

«Записаться на вакцинацию или ревакцинацию можно в клубе «Активного долголетия» по своему городскому округу», – добавила зампред правительства.

Ранее она сообщала, что в регионе работают 64 клуба «Активного долголетия».