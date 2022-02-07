РИАМО - 7 фев. Получить и отправить посылку, вызвать курьера или оплатить услуги ЖКХ жители Москвы и Подмосковья могут, не покидая дом или рабочее место. Большая часть услуг доступна на сайте «Почты России» и в мобильном приложении. Об этом сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

На сайте и в приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом. Кроме того, можно вызвать курьера для оформления EMS-отправления, вести юридически значимую переписку с госорганами в электронном формате, оформить подписку на издания, оплачивать счета и штрафы. Также онлайн можно отправить денежные переводы и погасить кредит.

Сервис по отправке предоплаченных и предзаполненных посылок стал для 1 млн клиентов лучшим способом сэкономить свое время при отправке почтовых отправлений. В почтовых отделениях столицы и области за 2021 г. принято порядка 6 млн предзаполненных и предоплаченных посылок. Сегодня данный сервис доступен в 520 отделениях Москвы и в 784 отделениях Подмосковья.

Для отправки писем или посылок можно заказать доставку или вызвать курьера. Он заберет письмо или посылку, выдав чек с трек-номером, и доставит получателю. При этом важно, что курьер может сам упаковать отправление и заполнить все необходимые бланки.

Также уже стартовала досрочная подписка на второе полугодие 2022 года. Клиенты «Почты России» до 31 марта смогут выписать любимые печатные издания по текущим ценам. Оформить подписку можно как на сайте, так и в приложении.