РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 фев. На территории Домодедовской больницы в текущем году появится центр диспансеризации, сообщил глава муниципалитета Михаил Ежокин.

«Домодедово вошло в пилот по установке модульных блоков «Здоровье Подмосковью». Отдельная площадка для прохождения диспансеризации позволит разделить здоровых и больных пациентов», - написал Ежокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Модульный блок установят на территории Домодедовской больницы. В нем организуют процедурные и врачебные кабинеты, их оснастят современным диагностическим оборудованием. Монтаж модуля запланирован на второй квартал 2022 года.