РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 фев. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия Подольска помогли подопечным мамам с детьми и девушке с инвалидностью, сообщается в группе сестричества в соцсети «ВКонтакте».

Так, подопечную сестричества Лидию с сыном выписали из Красногорской больницы домой в Подольск. Однако она потеряла работу. На время поисков ей и ее двум детям нужно чем-то питаться. От сестричества семье были приобретены продукты на первое время. Девушка Оксана попросила помочь оплатить ей и дочери Лизе расходы на поездку в Москву и обратно. Женщину вызвали на судебное заседание по имущественному вопросу. Просьба выполнена - дорожные расходы оплачены.

Из Вологды от Кристины пришла просьба помочь с лекарствами. Девушке дали инвалидность по основному психоневрологическому заболеванию и некоторые лекарства выдают по льготе, но также ей диагностировали астму, а лекарства от нее она приобретает по полной стоимости. Часто необходимы и лекарства от болей в спине. Просьба Кристины выполнена - лекарства приобретены.