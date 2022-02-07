РИАМО - 7 фев. По мнению олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Бестемьяновой, решение руководства Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и тренерского штаба олимпийской сборной не изменять состав перед произвольными программами на командном первенстве на Играх было единственно верным. Об этом сообщает Газета.ru.

«Это было единственно верное решение, абсолютно мудрое решение прекрасных тренеров и руководителей. Это лед! Может произойти, что угодно. И ставить людей, которые могут откататься чуть хуже, чем первые номера, нельзя», — сказала Бестемьянова.

По ее мнению, эту планку необходимо усилить, ведь до Камилы Валиевой российские спортсмены были вторыми в командном зачете.

«Не меняли Кондратюка — ему труднее всех, он уже завтра начинает. Все остальные начинают намного позже: еще неделя у танцоров, больше недели у женщин, почти две недели у пар. Они восстановятся. Но это только придало уверенности первым номерам, я абсолютно согласна с решением руководства и тренерского штаба», — добавила фигуристка.

В понедельник россияне завоевали золотые медали в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде.

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