РИАМО - 7 фев. Подмосковная прокуратура начала проверку по информации из соцсетей о падении лифта в тюнинг-центре в Одинцовском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации в Сети, на территории тюнинг-центра с высоты 3-го этажа упал грузовой лифт. В результате ЧП пострадали 2 человека.

В ходе проверки, которую проведет Одинцовская городская прокуратура, специалисты установят обстоятельства случившегося и дадут оценку исполнению требований законодательства РФ, в том числе действиям лиц, которые ответственны за соблюдение требований безопасности на объекте.