РИАМО - 7 фев. Столичные полицейские задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, сообщает РИА Новости.

«Марию задержали после посещения инспектора ФСИН, после чего повезли в ОВД «Тверское», — рассказал адвокат Даниил Берман.

Причину, по которой девушка была задержана, он не знает. Официального комментария от МВД по факту произошедшего нет.

В декабре 2021 года участницы Pussy Riot Мария Алехина и Люся Штейн были арестованы в Москве на 15 и 14 суток соответственно. Их признали виновными в распространении экстремистской символики.