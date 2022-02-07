РИАМО - 7 фев. В Мосгордуму внесли документ, предлагающий учредить новое звание – «Почетный работник информационных технологий и связи города Москвы». Присвоением звания планируют поощрять наиболее успешных столичных IT-работников, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«В настоящее время информационные технологии используются во всех отраслях экономики и имеют огромное значение для социально-экономического развития нашего города, целесообразно предусмотреть и меры поощрения специалистов, работающих в этой сфере», — написал Шапошников в своем аккаунте в Facebook.

Учреждение звания «Почетного работника информационных технологий и связи города Москвы» будет рассмотрено на ближайшем заседании Мосгордумы. По словам Шапошникова, учреждение нового звания обеспечит признание работников IT-сферы за их достижения.

Также в Мосгордуму был внесен еще один документ о признании утратившей силу нормы ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», касающийся возможности взимать с граждан плату за посещение таких зон.

Действующие нормы федерального законодательства позволяют брать с граждан плату за посещение особо охраняемых природных зон в случае, если они не проживают в населенных пунктах, расположенных в границах этой территории. Размер оплаты за посещение власти субъектов РФ могут устанавливать сами.

Правительство Москвы установило бесплатное посещение всех особо охраняемых природных зон регионального значения, расположенных на территории столицы. По словам Шапошникова, в данной ситуации может сложиться противоречие, которое нужно предупредить.

«Может сложиться коллизия, когда на территории субъекта РФ, в зависимости от принадлежности, за посещение одних ООПТ будет взиматься плата, а других – нет. Во избежание такой ситуации, считаем важным законодательно отменить введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий», — подчеркнул Шапошников.

Мосгордума намерена соответствующую инициативу на рассмотрение в Госдуму.