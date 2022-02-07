РИАМО - 7 фев. В Мосгордуму был внесен документ о признании утратившей силу нормы ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», касающийся возможности взимать с граждан плату за посещение таких зон, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Действующие нормы федерального законодательства позволяют брать с граждан плату за посещение особо охраняемых природных зон в случае, если они не проживают в населенных пунктах, расположенных в границах этой территории. Размер оплаты за посещение власти субъектов РФ могут устанавливать сами.

Правительство Москвы установило бесплатное посещение всех особо охраняемых природных зон регионального значения, расположенных на территории столицы. По словам Шапошникова, в данной ситуации может сложиться противоречие, которое нужно предупредить.

«Может сложиться коллизия, когда на территории субъекта РФ, в зависимости от принадлежности, за посещение одних ООПТ будет взиматься плата, а других – нет. Во избежание такой ситуации, считаем важным законодательно отменить введение платы за посещение особо охраняемых природных территорий», — написал Шапошников в своем аккаунте в Facebook.

Мосгордума намерена соответствующую инициативу на рассмотрение в Госдуму.