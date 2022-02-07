РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 фев. VI межрегиональный турнир по дзюдо памяти подполковников группы спецназа «Вымпел» Александра Кайтукова и Павла Скороходова состоялся в спорткомплексе «Орион» в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, он собрал более 800 спортсменов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Межрегиональный турнир по дзюдо в микрорайоне Железнодорожный — одно из крупнейших спортивных соревнований региона. Первый турнир состоялся 5 лет назад. В этом году его провели при поддержке Ассоциации работников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Память погибших бойцов участники почтили минутой молчания.

«Турнир проводится уже в шестой раз в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов — тех, кто сложил голову за пределами Отечества. Отрадно, что с каждым годом растет количество участников, расширяется география соревнований. Пока жива память, жив и человек», — сказал председатель городского совета депутатов Геннадий Попов.

Первый вице-президент ассоциации Исмаил Хусейнов отметил, что как только они узнали про этот турнир, то сразу же решили поддержать его, ведь такие состязания связаны с патриотическим воспитанием и развитием подрастающего поколения.

Он добавил, что подполковники Кайтуков и Скороходов погибли от взрыва радиоуправляемого снаряда при поиске замаскированной базы боевиков в Ачхой-Мартановском районе Чечни 24 января 2014 года. Указом президента России они посмертно награждены орденом Мужества.

Набраться опыта и побороться за победу собрались спортсмены из Воронежа, Петропавловска-Камчатского, Рязани, Саратова, Тулы и ДНР.

Честь Балашихи на турнире защищали представители спортивной школы «Барс-Витязь», клубов «Патриот», «Чемпион», а также Детско-юношеской спортивной школы Железнодорожного.

Соревнования включены в единый календарный план министерства спорта России. Наряду с призами и медалями победители соревнований получают спортивные разряды.